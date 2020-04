Crysis, un nuovo indizio ne suggerisce il ritorno: Nomad sarà il protagonista?

Nella giornata di ieri, improvvisamente, l'account Twitter ufficiale di Crysis è tornato in attività. Era dal 2016 che non pubblicava dei tweet, pertanto è facile comprendere lo stupore nostro e dei giocatori.

Nel messaggio affidato ieri al social network c'è scritto: "Ricevendo dati". Parole molto criptiche, ma più che sufficienti ad alimentare un bel po' di speculazioni. E se il franchise stesse per tornare, giusto in tempo per apparire sulle console di prossima generazione PlayStation 5 e Xbox Series X? Se così fosse, di cosa potrebbe trattarsi? Un reboot della serie (in pausa dall'ormai lontano 2013), una remastered, oppure un quarto capitolo ufficiale?

Difficile dirlo al momento. Mentre continuiamo ad interrogarci al riguardo, l'account Twitter è tornato alla carica pubblicando un nuovo cinguettio con un ulteriore indizio. Il messaggio recita così: "Hey Nomad, sei ancora con noi?". Se siete dei fan della serie, allora saprete bene che Nomad era il protagonista del primo capitolo.

Nomad, dopo la sua prima avventura in qualità di personaggio principale, è morto durante un attacco missilistico per salvare Prophet e Psycho in una storia narrata nel fumetto ufficiale di Crysis. Tuttavia, un messaggio segreto sbloccabile in Crysis 3 affermava che in realtà fosse sopravvissuto. Che sia proprio lui il protagonista del nuovo, presunto episodio? O ci troviamo dinanzi ad una riedizione del primo Crysis? Le domande senza risposta sono molteplici, ma sembra che il franchise creato da Crytek, in una forma o nell'altra, stia davvero per tornare.