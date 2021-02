Crysis su PC: un fan 'mette il turbo' alla vibrazione con un grosso motore elettrico!

Nel suo ultimo progetto a tema videoludico, lo youtuber Teenenggr ha deciso di porre rimedio alla mancanza della vibrazione nei giochi PC con mouse e tastiera utilizzando, ebbene sì, un motore elettrico, con risultati a dir poco esilaranti in titoli sparatutto come Crysis Remastered.

Il giovane ingegnere e programmatore ha così tentato di ovviare all'assenza nelle configurazioni PC gaming "classiche" con mouse e tastiera di un sistema di vibrazione analogo alla funzione "rumble" dei controller.

Partendo da questa "necessità", Jatin "Teenenggr" Patel si è spinto a modificare il DualShock recuperato dalla sua PlayStation 3 rimuovendo uno dei motorini della vibrazione e collegando i fili a un motore elettrico professionale (nella fattispecie, un motore asincrono trifase a induzione in corrente alternata) per "mettere il turbo" alla sua postazione gaming.

Dotato di un volano in grado di raggiungere i 2.880 giri al minuto, il motore utilizzato dallo youtuber ha dimensioni e prestazioni enormemente superiori a quelle della funzione rumble del controller PS3, come si può intuire dal piccolo terremoto artificiale generato dal dispositivo una volta messo in funzione nel corso di una partita a Crysis Remastered.