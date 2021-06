Microsoft ha comprato Crytek? Il rumor circola ma è un fake, arriva la smentita - Aggiornata

Si continua a parlare della misteriosa acquisizione di Microsoft che dovrebbe essere annunciata all'E3 di Los Angeles. Stando ad un nuovo rumor (piuttosto dubbio a dire il vero), lo studio in questione potrebbe essere Crytek, autore della serie Crysis e del motore CryEngine.

Aggiornamento - La notizia è stata smentita dallo stesso autore e da altri insider, la fonte ha postato il fake su 4Chan e da qui si è poi diffuso su varie board ma si tratta come detto di un falso. Segue la notizia originale.



Secondo varie fonti, Crytek e Microsoft avrebbero iniziato le discussioni su una possibile acquisizione nell'aprile del 2021 e l'accordo sarebbe stato finalizzato da qualche tempo, da qui la volontà di confermare il tutto all'E3 di Los Angeles.

Crytek sarebbe al lavoro attualmente non solo su Crysis Remastered Trilogy ma anche su un nuovo gioco della serie, un soft reboot intitolato The Crysis e in uscita solo su PC e Xbox Series X/S. La fonte parla di un gioco totalmente next-gen con il team che punterebbe a far girare il gioco a 60fps con Ray Tracing attivo.

Ovviamente niente di quanto riportato è stato confermato, in caso Microsoft entrerebbe in possesso non solo dell'IP Crysis ma anche del CryEngine e di altre IP minori come Hunt e Robinson The Journey, senza considerare la possibilità per Crytek di tornare a lavorare sul tanto rumoreggiato sequel di Ryse, uno dei giochi di lancio di Xbox One nel 2013.



I dubbi in realtà sono tanti dal momento che il rumor è nato su 4Chan e in seguito si è diffuso su Reddit, Twitter e ResetERA ma apparentemente in pochi sono convinti dell'autenticità e dell'affidabilità della fonte. Sarà vero? Lo scopriremo domenica durante la conferenza Xbox e Bethesda all'E3 2021.