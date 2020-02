Crysis Remaster: artista di Crytek mostra la foresta nextgen del suo progetto fan made

Dopo essersi occupato di Hunt Showdown e della tech demo Neon Noir, il Lighting Artist di Crytek, Lars Hofrichter, mostra le incredibili potenzialità dei CryEngine 5.6 con il suo progetto fan made di Crysis Remaster.

Il lavoro svolto da Hofrichter, è bene sottolinearlo, non prelude all'annuncio dello sviluppo di alcun videogioco ma rappresenta una semplice vetrina delle capacità grafiche dell'ultima versione del CryEngine. Le precedenti tech demo di Crytek hanno riguardato l'illuminazione dinamica in Ray Tracing, mentre questo progetto ispirato a Crysis e alle sue lussureggianti giungle digitali serve a presentare SVOGI, un middleware grafico del CryEngine che simula gli effetti di illuminazione in tempo reale della tecnologia DXR ma con un minore dispendio di risorse computazionali.

Quanto ai rumor sul ritorno della serie di Crysis, nel 2016 i vertici di Crytek non smentirono la possibilità di sviluppare una Remaster di Crysis, quindi le probabilità di reimmergerci in futuro nelle atmosfere del kolossal sparatutto della software house tedesca non sono poi così remote. E questo, senza contare l'opportunità offerta dall'ormai imminente arrivo della nextgen rappresentata dal lancio di PS5 e Xbox Series X a fine 2020.

A ogni modo, date un'occhiata agli scatti che trovate in galleria e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo, se attendete il ritorno di Crysis o se, magari, intendete aspettare l'arrivo dell'ancora non annunciata versione Remastered per approcciarvi per la prima volta a questa serie approfittando del boost prestazionale garantito dai sistemi nextgen.