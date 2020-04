Crysis Remaster con Ray Tracing in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X?

Qualcosa si sta muovendo per quanto riguarda il ritorno della serie Crysis, con Crytek che nei giorni scorsi ha riattivato i canali social del gioco fermi ormai da quattro anni. Alcuni indizi lavorativi sembrano effettivamente suggerire che un "nuovo" Crysis sia in sviluppo.

Crytek sta cercando diverse figure professionali che possano occuparsi di implementare il Ray Tracing nel motore CryEngine, inoltre la compagnia cerca anche un FX Artist e un direttore tecnico con almeno dieci anni di esperienza nella produzione di videogiochi AAA. Sono in molti a pensare che Crytek voglia proporre una versione rimasterizzata di Crytek con supporto Ray Tracing da lanciare non solo su PC ma anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, sebbene al momento si tratti solamente di speculazioni non confermate in alcun modo.

Un teaser sembra suggerire Nomad come protagonista del nuovo Crysis, per quanto riguarda la natura della produzione invece le ipotesi restano molte, tra cui un remaster del primo capitolo con supporto Ray Tracing, Crysis 4 o un reboot, anche se la prima possibilità resta forse quella più concreta allo stato attuale. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli e dell'annuncio ufficiale di Crytek sul futuro di Crysis, che a questo punto potrebbe avvenire nel corso del 2020.