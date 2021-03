Crysis Remastered è in arrivo PS5 e Xbox Series X/S? Crytek prepara 'incredibili aggiunte'

Ricollegandosi alla notizia del supporto al DLSS di Crysis Remastered su PC, i curatori dei canali social di Crytek si rivolgono direttamente all'utenza console per annunciare l'imminente arrivo di sorprese altrettanto importanti.

I gestori del profilo Twitter dell'azienda tedesca non entrano nel merito dei contenuti inediti previsti per i giocatori di Crysis Remastered su console, ma offrono comunque un importante indizio precisando come siano previsti anche "degli aggiornamenti sia per Xbox che per PlayStation, con incredibili aggiunte che saranno disponibili molto presto".

A voler dar retta a Crytek, di qui a breve dovremmo assistere alla pubblicazione di un update per le versioni console dell'ultima riedizione del kolossal sparatutto: tutti gli indizi, naturalmente, conducono verso la patch che ottimizzerà Crysis Remastered su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Il supporto alle console next gen di Sony e Microsoft, sempre in linea puramente teorica, potrebbe introdurre uno o più profili per aumentare risoluzione o framerate e migliorare al contempo il comparto grafico, specie per quanto concerne gli effetti di illuminazione in Ray Tracing. A tal proposito, vi rimandiamo all'interessante speciale di Digital Foundry con la video analisi sul Ray Tracing di Crysis Remastered su PS4 PRO e Xbox One X.