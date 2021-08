Crysis Remastered: confermata la data d'uscita per l'edizione fisica su Switch

Già disponibile in formato digitale dall'estate 2020, la versione Nintendo Switch di Crysis Remastered vedrà l'arrivo anche di un'edizione fisica per la console ibrida Nintendo a partire dal 28 settembre 2021. A confermare ufficialmente la data per la versione su cartuccia è la stessa Crytek.

Gli sviluppatori confermano inoltre che tutte le confezioni del gioco avranno al loro interno una art card bonus da collezione; acquistando una copia di prima stampa, inoltre, potrebbe anche capitare la fortuna di trovare una carta speciale firmata dagli sviluppatori stessi. Si tratta quindi di un'interessante occasione per i collezionisti e gli amanti delle versioni fisiche per rimettere le mani sopra il primo capitolo della famosa serie Crytek, la cui versione originale arrivò su PC nel 2007 lasciando il segno all'epoca non solo per il suo gameplay ma anche per un comparto tecnico all'avanguardia. Per ulteriori approfondimenti potete leggere la nostra recensione di Crysis Remastered per Switch.

Restando in tema di edizioni fisiche, gli utenti PlayStation e Xbox riceveranno invece la recentemente annunciata Crysis Remastered Trilogy, raccolta comprendente tutti e tre i capitoli della saga sviluppati finora e attesa per l'autunno del 2021. Nessuna menzione per la raccolta completa è stata invece fatta per i possessori di Switch, che resta prevista solo in formato digitale.