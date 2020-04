Crysis Remastered: confermata la finestra di lancio

Nella giornata di ieri Crytek ha annunciato Crysis Remastered senza però rivelare particolari dettagli sulla data di uscita. In realtà una finestra di lancio esiste, sebbene "nascosta" e riporta in maniera poco visibile in un comunicato stampa pubblicato sul sito della compagnia.

Crytek parla di un lancio previsto per questa estate su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, una data precisa non è stata resa nota tuttavia l'attesa non sarà lunghissima. Per quanto riguarda il comparto tecnico, Crysis Remastered presenterà asset migliorati, texture HD, supporto per l'anti-aliasing temporale, effetti di illuminazione rinnovati ed effetti particellari più curati. La versione PC includerà anche il supporto per il Ray Tracing (via software), da segnalare la totale assenza di qualsiasi modalità multiplayer su tutte le piattaforme, dunque solamente la campagna sarà inclusa nel pacchetto.

Lo studio tedesco si è detto entusiasta della possibilità di riportare in vita la serie: "siamo felici di essere al lavoro sulla serie e di portare ai fan una remastered di alta qualità. Riportare Crysis su PC e farlo debuttare su console di attuale generazione permetterà ad una nuova generazione di vivere le emozioni di Crysis e rappresenta per noi una grande opportunità."

Ricordiamo infine che l'edizione per Nintendo Switch è sviluppata da Saber Interactive, già autori del porting di The Witcher 3 Wild Hunt per la console ibrida della casa di Kyoto.