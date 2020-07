Crysis Remastered: confermata l'uscita della versione Nintendo Switch per il 23 luglio

Crytek ha deciso di tornare sui suoi passi, annunciando l'uscita di Crysis Remastered per Nintendo Switch in data 23 luglio, la data originariamente prevista per debutto del titolo sulla console della casa di Kyoto.

Solo una settimana fa Crytek aveva deciso di rimandare l'uscita di Crysis Remastered per venire incontro alle richieste degli utenti che nei precedenti leak apparsi in rete avevano messo in dubbio la qualità del comparto grafico del titolo. Oggi con un nuovo annuncio lo studio ha deciso di fissare la data di uscita per la versione Nintendo Switch di Crysis Remastered al 23 luglio. Rimane invece il mistero sulle versioni per PC, PS4 e Xbox One.

Come si legge sul sito ufficiale di Nintendo "il classico shooter in prima persona di Crytek è tornato con un gameplay basato sull'azione, un mondo sandbox ed emozionanti battaglie che hai amato la prima volta".

Per quanto riguarda le altre versioni di Crysis Remastered, lo studio dovrebbe utilizzare il tempo supplementare per rifinire il gioco ed in particolare per aggiustare la qualità generale della grafica. Non rimane che attendere nuove notizie ufficiali. Intanto sulle pagine di Everyeye è disponibile uno speciale sulla serie Crysis.