Crysis Remastered ha una data d'uscita! Nuovo video sull'evoluzione della grafica

Pur smentendo i rumor sull'uscita dietro l'angolo di Crysis Remastered, gli autori di Crytek confermano con un nuovo video che la data di lancio ufficiale (e si spera definitiva) della riedizione current-gen del kolossal FPS è comunque vicina.

Il filmato confezionato dalla software house tedesca fissa infatti per il 18 settembre 2020 la commercializzazione di Crysis Remastered su PC, PlayStation 4 e Xbox One, dopo aver provveduto a lanciare Crysis su Nintendo Switch nelle scorse settimane. Il nuovo "Tech Trailer Preview" offre anche degli interessanti spunti di riflessione sulle innovazioni e sulle migliorie che caratterizzeranno l'offerta ludica e contenutistica del titolo.

Servendosi dell'ultima versione del motore grafico CryEngine, gli sviluppatori teutonici promettono di attualizzare l'esperienza offerta agli utenti con texture 8K per le ambientazioni e i modelli poligonali più importanti, un nuovo sistema di illuminazione, degli effetti particellari più realistici, una vegetazione più "naturale" e, su PC, il Ray Tracing via software. Come descritto nei mesi scorsi da Crytek, Crysis Remastered non comprenderà alcuna modalità multiplayer ma si limiterà a proporre la sola campagna a giocatore singolo.