Crysis Remastered e Denuvo: quanto è costata la protezione a Crytek?

Nel mese di ottobre, la software house autrice della serie Crysis si è ritrovata al centro di una notevole mole di rumor e indiscrezioni, legate alle attività previste per il prossimo futuro.

In seguito ad una presunta fuga di notizie correlata all'azione di un leaker, sono in particolare emersi possibili riferimenti allo sviluppo di un Crysis Next e un Crysis in VR. Ma non solo: la medesima fonte - la cui attendibilità non è stata tuttavia in alcun modo confermata - riferisce anche di una Crytek impegnata su di un nuovo Ryse. Mentre al momento non le informazioni diffusesi restano non confermate, altre indiscrezioni legate alle attività della software house si sono fatte strada in rete. Tra queste, in particolare, dettagli in merito alla protezione Denuvo e al suo recente utilizzo da parte di Crytek.



Nello specifico, i presunti leak riguardano il tariffario richiesto al team di sviluppo per tutelare con la tecnologia il recente Crysis Remastered. Secondo la fonte, l'implementazione della tecnologia Denuvo avrebbe richiesto un esborso pari a 140.000 euro, per un periodo di utilizzo pari ad un anno. Al termine del periodo concordato dall'abbonamento, continuare ad assicurarsi la tutela richiederebbe invece un nuovo pagamento mensile pai a 2.000 euro. Come di consueto in caso di rumor e presunti leak, ricordiamo che non si tratta in alcun modo di informazioni ufficiali, che potrebbero dunque rivelarsi imprecise o errate.