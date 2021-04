Crysis Remastered: Digital Foundry analizza la versione next-gen su Xbox Series X/S

In attesa delle considerazioni sulla versione per PS5, Digital Foundry ha pubblicato una prima analisi della patch next-gen per Xbox Series X/S di Crysis Remastered che ha introdotto ben tre modalità grafiche distinte.

La nuova patch per Crysis Remastered introduce infatti il pieno supporto per l'hardware delle console di nuova generazione con tre modalità grafiche: Performance, Quality e RayTracing. L'analisi dei tecnici britannici parte dalla Quality mode: su Xbox Series X l'esperienza risulta gradevole e in linea con le aspettative, con risoluzione 2160p e 60 fotogrammi piuttosto stabili. Tuttavia una volta disattivato i VRR si notano dei cali di framerate che variano tra i 50 e i 60 fps. Xbox Series S punta invece ai 2160p e 30 fps mostrando tuttavia alcune incertezze soprattutto in termini di framerate.

La modalità Performance offre la migliore esperienza su Xbox Series X con una risoluzione fissa a 1080p e 60 fps. Anche in questo caso però nelle aree più trafficate ci sono alcuni piccoli cali di framerate, il che è abbastanza sorprendente data la mole di potenza offerta al gioco. Su Xbox Series S i problemi si moltiplicano ed in alcuni casi si tocca il record negativo di 40 fps.

La modalità RayTracing risente delle prestazioni peggiori a fronte di una qualità grafica migliore: su Xbox Series X l'obbiettivo dei 60 fps stabili sembra ancora lontano e nemmeno il VRR riesce a migliorare la situazione. Sorprendentemente invece Xbox Series X mantiene le promesso con una risoluzione di 1080p e 30 fps stabili.

In attesa dell'analisi delle prestazioni su PlayStation 5, vi ricordiamo che potete trovare la recensione di Crysis Remastered sulle pagine di Everyeye.