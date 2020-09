Crysis Remastered: i poteri della nanotuta si scatenano nel trailer di lancio

Per celebrare l'arrivo sugli scaffali di tutti i negozi di Crysis Remastered, Crytek ha pubblicato uno spettacolare trailer di lancio che mette in mostra la potenza tecnica del gioco, ancora oggi in grado di far impallidire la maggior parte delle produzioni.

Il trailer più recente di Crysis Remasterd ci mostrava le meraviglie dell'8K e anche quest'ultimo video non è da meno, portandoci nel mezzo dell'azione con una resa grafica da mozzare il fiato. Il titolo si configura come una versione rivista di una delle pietre miliari dello sparatutto, costruito per garantire un maggiore realismo delle ambientazioni con un occhio di riguardo al sistema di illuminazione, che fa uso del ray tracing anche su console.

Nel filmato di circa due minuti è possibile gustare un piccolo assaggio delle sparatorie che affronteremo nel prodotto finale, tra soldati armati fino ai denti e alieni da riempire di proiettili. Ne approfittiamo per ricordarvi che Crysis Remstered è disponibile da oggi, 18 settembre, su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Epic Games Store. Nel caso voleste giocare al titolo su PC vi consigliamo di dare uno sguardo ai requisiti minimi e consigliati di Crysis Remastered, così da scoprire se il vostro PC è in grado di farlo girare.

