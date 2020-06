Crysis Remastered: il primo Gameplay Trailer arriva l'1 luglio!

Sul canale YouTube ufficiale di Crysis è apparso un promemoria che invita tutti gli appassionati della serie sparatutto di Crytek ad attendere fino a mercoledì 1 luglio per poter assistere alle primissime scene di gameplay di Crysis Remastered.

La premiere ufficiale del gameplay di Crysis Remastered partirà ufficialmente alle ore 18:00 italiane dell'1 luglio. Il filmato ci consentirà di apprezzare le migliorie apportate da Crytek e Saber Interactive per attualizzare la grafica e i contenuti del kolossal sparatutto apparso originariamente su PC nel novembre del 2007.

Gli interventi svolti dalla software house tedesca e dal team responsabile del recente World War Z sono diversi e spaziano dall'aggiunta di asset più curati all'introduzione di un generoso pacchetto di texture ad alta definizione, fino ad arrivare al supporto all'anti-aliasing temporale e all'adozione di effetti particellari più evoluti, oltre alla richiestissima compatibilità con le moderne CPU multi-core.

Su PC, la versione rimasterizzata di Crysis vanterà anche la compatibilità con il Ray Tracing gestito via software dal CryEngine per offrire un'esperienza più realistica nella gestione degli effetti di illuminazione dinamica. Mentre aspettiamo di ammirare le prime scene di gameplay dell'evento digitale dell'1 luglio, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento dove riscopriamo Crysis in attesa della Remastered che arriverà su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch nei prossimi mesi.