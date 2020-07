Crysis Remastered: la grafica è un disastro? Crytek rinvia il gioco!

Osservando la reazione avuta dagli appassionati di sparatutto dopo la visione dei diversi gameplay leak di Crysis Remastered trapelati in rete, Crytek ha deciso di rinviare la presentazione del titolo per perfezionare il prodotto.

L'uscita di Crysis Remastered sarebbe dovuta avvenire il 23 luglio, ma la software house teutonica ha scelto di rinviarla di qualche settimana per venire incontro alle richieste pervenute da chi, osservando i video leak apparsi in rete, ha espresso delle perplessità sul tenore grafico dell'opera.

Alla luce di questi dubbi emersi tra i cultori di sparatutto e i fan di lungo corso di Nomad, anche l'evento di presentazione del gameplay, previsto per il primo luglio, è saltato insieme all'apertura della fase per i preordini su PlayStation 4, PC e Xbox One (tranne che per Crysis Remastered su Nintendo Switch, dopo sono già disponibili su eShop).

A detta di Crytek, questo tempo supplementare verrà speso per rifinire il gioco e intervenire con dei miglioramenti che, però, non stati descritti in maniera approfondita: si tratterà di una semplice ottimizzazione o di una vera e propria revisione grafica, magari anche solo della palette cromatica dai toni accesi che tante discussioni ha generato tra chi ha osservato i video leak? Nell'attesa di scoprirlo, vi lasciamo al nostro video approfondimento che riassume la questione e, qualora ve lo foste perso, al nostro speciale per riscoprire Crysis in attesa della Remastered.