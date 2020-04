Crysis Remastered includerà anche Warhead? La risposta di Crytek

La scorsa settimana Crytek ha annunciato Crysis Remastered, in uscita questa estate su tutte le principali piattaforme. In molti si sono chiesti se il pacchetto includerà anche l'espansione standalone Warhead, adesso arriva la risposta.

Nei giorni scorsi Crytek ha dichiarato che "Crysis Remastered è solo l'inizio" facendo quindi ipotizzare la presenza di tutti i giochi nella trilogia o magari dell'espansione Warhead, uscita l'anno dopo il primo Crysis: in realtà le cose non stanno così e la compagnia ha confermato con una nota che Crysis Remastered includerà solamente il gioco base senza sequel o espansioni di alcun tipo.

Lo studio sta lavorando per proporre la miglior versione di Crysis mai vista con un comparto tecnico rivisitato, supporto per il Ray Tracing su PC, controlli aggiornati per sfruttare le potenzialità dei moderni joypad e tanto altro ancora, tuttavia non ci saranno novità contenutistiche di alcun tipo.

Crysis Remastered è atteso per l'estate 2020 su PC Windows, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch, quest'ultima versione è curata da Saber Interactive, team che ha già accumulato una notevole esperienza sulla piattaforma della casa di Kyoto grazie all'eccellente porting di The Witcher 3 Wild Hunt.