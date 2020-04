Crysis Remastered è solo l'inizio, suggerisce Tim Willits: presto in arrivo altri annunci?

Il CCO di Saber Interactive, il famoso ex Creative Director di id Software Tim Willits, si ricollega alla presentazione ufficiale di Crysis Remastered per suggerire l'arrivo di ulteriori e, se possibile, ancor più sorprendenti annunci per gli appassionati di questa serie sparatutto intrisa di elementi open world.

Dalle pagine del suo profilo Twitter, Willits ha confermato l'impegno di Saber Interactive nella trasposizione current-gen del kolossal FPS di Crytek e spiegato che "ho sempre adorato i giochi della serie di Crysis ed è entusiasmante lavorare con Crytek per portare questi giochi a un nuovo pubblico. Presto forniremo maggiori dettagli sulle remaster. Sono contento che le persone abbiano accolto con eccitazione questo annuncio".

L'inattesa scelta presa da Willits di riferirsi al plurale alle remaster dell'IP di Crysis, come possiamo facilmente immaginare, sta contribuendo ad alimentare la curiosità della community con messaggi condivisi sui social per chiedere al dirigente di Saber Interactive quali sorprese ci riserva il futuro.

Dietro al riferimento dell'ex autore di id Software potrebbe perciò celarsi il prossimo annuncio delle Remaster di Crysis 2 o Crysis 3, come pure di Crysis Warhead, il capitolo spin-off che si riallaccia direttamente alla storia del primo episodio per arricchirla di contenuti e di elementi narrativi. Nell'attesa di capire cosa bolle in pentola, vi lasciamo al nostro speciale sulle qualità che hanno reso Crysis una leggenda. Sapevate inoltre che, stando a un ex designer di Naughty Dog, persino Uncharted 4 ha qualcosa in comune con Crysis?