Crysis Remastered, leak per il gameplay trailer: il video avvistato in rete

La pubblicazione del primo gameplay trailer di Crysis Remastered è ufficialmente attesa per la giornata di mercoledì 1 luglio, ma sembra che il filmato sia già reperibile in rete.

Dalle pagine del Microsoft Store sono infatti emersi in anticipo dettagli e informazioni legati al progetto di Crytek. Tra il materiale diffusosi in rete in seguito all'avvistamento del potenziale leak, troviamo proprio anche il filmato volto a presentare il gameplay di Crysis Remastered. Per il momento, il trailer risulta ancora disponibile per la visione, lo trovate dunque direttamente in apertura a questa news, ma non escludiamo che a breve possa essere rimosso. Con una durata di circa due minuti, il video dedicato alla Remastered del primo Crysis offre un'interessante scorcio sul lavoro svolto dal team per riportare alla luce il capostipite della serie. Cosa ve ne pare del risultato?



Il trailer, tuttavia, non è l'unico dettaglio avvistato tra le pagine dello store Microsoft: pare infatti che dal portale si siano potute estrapolare anche ulteriori informazioni. Tra queste, alcune immagini di Crysis Remastered, oltre alla presunta data di uscita. Se quanto riportato si rivelerà esatto, il gioco approderà su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso della giornata di giovedì 23 luglio.