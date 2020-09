Crysis Remastered: le meraviglie della grafica 8K nel Tech Trailer

Dopo aver simpaticamente rispolverato il meme 'ci gira Crysis?' citandolo come preset grafico di Crysis Remastered, Crytek pubblica un nuovo Tech Trailer che mostra il titolo all'incredibile risoluzione 8K.

Il filmato dimostrativo confezionato dalla software house tedesca gira infatti in 4320p con un framerate di 60fps. A detta di Crytek, le scene di gameplay immortalate in questo video sono state renderizzate alla risoluzione nativa di 8K, seppure con una perdita di qualità dovuta alla compressione video: sembrano così trovare conferma, seppure in maniera indiretta, le anticipazioni sullo sblocco della risoluzione (e del framerate) tra le opzioni proposte dal preset grafico "Ci gira Crysis?".

A prescindere dalla volontà o meno di far decollare il proprio PC cimentandosi in questo genere di benchmark, gli appassionati di sparatutto otterranno dalla riedizione current-gen di Crysis delle texture 8K per le ambientazioni e i modelli poligonali, un maggiore realismo nella rappresentazione della vegetazione, degli effetti particellari più ricchi e un sistema di illuminazione spinto dal Ray Tracing via software anche su console.

Non meno interessanti sono poi le aggiunte apportate alla profondità di campo, al motion blur e all'illuminazione SVOGI, oltre ovviamente al pieno supporto per le moderne CPU multicore, vero e proprio tasto dolente della versione originaria del kolossal FPS. L'uscita di Crysis Remastered è prevista per il 18 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.