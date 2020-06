Crysis Remastered: il Microsoft Store anticipa la data di uscita

Sul Microsoft Store è comparsa la data di uscita della riedizione di Crysis, data che verrà presumibilmente confermata nella giornata di domani quando Crytek pubblicherà il primo gameplay trailer di Crysis Remastered.

"È tornato il classico sparatutto in prima persona di Crytek, con un'esperienza di gioco ricca di azione, un mondo sandbox ed entusiasmanti battaglie che hai già amato la prima volta, ma che ora possiedono una grafica rimasterizzata e ottimizzata per un hardware di nuova generazione."

Oltre all'edizione Standard lo store di Microsoft ha inserito in listino anche una Launch Edition i cui contenuti non sono noti, viene evidenziato però che coloro che prenoteranno questa versione potranno giocare due giorni prima del lancio ufficiale, apparentemente fissato per il 23 luglio.

Al momento Crytek non ha confermato la data, tutto quello che sappiamo è che la compagnia tedesca ha in serbo uno speciale annuncio per mercoledì 1 luglio, in questa occasione vedremo il primo gameplay trailer e scopriremo la data di uscita, oltre ai contenuti della Launch Edition e di altre eventuali edizioni speciali. Crysis Remastered è atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il gioco non includerà l'espansione Warhead.