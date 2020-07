Crysis Remastered su Nintendo Switch: spuntano online le immagini e il video gameplay

Nonostante Crytek abbia rinviato Crysis Remastered, in rete trapela il primo video gameplay della versione dell'iconico sparatutto destinata agli appassionati del genere su Nintendo Switch.

Parallelamente alla pubblicazione di questo filmato che immortala il comparto grafico dell'FPS a mondo aperto nella sua versione per la console ibrida della casa di Kyoto, i gestori del Nintendo eShop danno ufficialmente inizio ai preordini e, per l'occasione, mostrano delle immagini inedite.

Sia il video leak che gli scatti ufficiali dello store digitale della Grande N sono rappresentativi dell'esperienza ludica che attende su Switch gli emuli di Nomad, anche se non sappiamo se il tempo supplementare richiesto da Crytek all'annuncio del rinvio sarà impiegato anche per migliorare il titolo dal punto di vista squisitamente grafico.

A chi ci segue, ricordiamo anche che su Microsoft Store sono apparse di recente anche le immagini di Crysis Remastered per Xbox One, oltre a un filmato per la doppia versione console su Xbox One e PS4 che presenta dei contenuti analoghi a quelli che potete ammirare nel video in cima a questa notizia. La versione Nintendo Switch di Crysis Remastered è perciò disponibile in preordine sul Nintendo eShop al prezzo di 29,99 euro.