Crysis Remastered: nuovi dettagli su Ray Trancing, comparto grafico e team di sviluppo

A pochi minuti dall'annuncio ufficiale di Crysis Remastered, Crytek ha diffuso tantissimi nuovi dettagli sul gioco come il team che sta collaborando allo sviluppo della riedizione dello sparatutto e i primi particolari sul comparto grafico.

Stando a quanto dichiarato sul sito ufficiale, a collaborare con il team per portare il Cryengine su PS4, Xbox One e Nintendo Switch è stata Saber Interactive, il team responsabile del recente World War Z. Parlando invece dell'aspetto grafico del gioco, sappiamo che Crysis Remastered vanterà asset migliorati, un pacchetto di texture HD, supporto all'anti-aliasing temporale, modifiche al sistema d'illuminazione ed effetti particellari. Sul sito si parla anche di "software based Ray Tracing", il quale dovrebbe contribuire insieme alla nebbia volumetrica a rendere ancor più gradevole il gioco alla vista. Non manca poi qualche piccolo dettaglio sulle modalità di gioco incluse e, purtroppo per gli amanti del multiplayer, Crysys Remastered si limiterà a proporre la sola campagna single player.

Ecco di seguito un messaggio per i fan da parte di Avni Yerli, CEO di Crytek:

"Siamo molto felici di essere di nuovo al lavoro sulla serie e di portare ai fan una remastered che sarà all'altezza delle loro aspettative. Riportare Crysys su PC e farlo arrivare per la prima volta sulle console dell'attuale generazione - persino Nintendo Switch! - per permettere ad una nuova generazione di vivere l'avventura all'interno della Nanotuta rappresenta per noi una grande opportunità."

In attesa di vedere un primo video gameplay del gioco, vi ricordiamo che non si hanno ancora informazioni sulla data d'uscita e sappiamo al momento che il titolo arriverà su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.