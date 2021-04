Crysis Remastered, la patch next-gen arriva su PS5 e Xbox Series X|S: Ray-Tracing a 60fps

quest'oggi Crytek ha pubblicato su PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S una patch next-gen gratuita per Crysis Remastered, riedizione del primo capitolo della serie lanciata sul mercato lo scorso mese di settembre.

Lo studio tedesco ha fatto le cose in grande implementando tre distinte modalità grafiche su ognuna delle console next-gen: Performance, Qualità e Ray-Tracing. Ecco come variano la risoluzione e il framerate su PS5, Xbox Series X e Xbox Series S, stando ai dati dichiarati da Crytek:

PlayStation 5

Performance mode: 1080p@60 fps

Quality mode: 1800p@60 fps

RayTracing: 1440p@60 fps

Xbox Series X

Performance mode: 1080p@60 fps

Quality mode: 2160p@60 fps

RayTracing: 1440p@60 fps

Xbox Series S

Performance mode: 1080p@60 fps

Quality mode: 2160p@30 fps

RayTracing: 1080p@30 fps

Sulle due console più potenti del lotto Crytek garantisce sempre un framerate fino a 60fps, anche in Ray-Tracing. Xbox Series s, che di potenza bruta ne ha disposizione in quantità minore, deve invece scendere a 30fps nelle modalità Qualità e Ray-Tracing. Per scoprire come si comportano realmente sul campo dovremo in ogni caso attendere una disamina tecnica approfondita.

La patch odierna di Crysis Remastered ha anche aggiunto il nuovo livello Ascension, al suo debutto assoluto su console, introdotto i controlli classici per la Nanotuta e risolto un grande quantitativo di bug, la cui lista completa può essere consultata a questo indirizzo. Ne approfittiamo per ricordarvi che Crysis Remastered è disponibile anche su Nintendo Switch.