Crysis Remastered su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch: annuncio in arrivo?

Dopo anni di silenzi, gli account social di Crysis sono recentemente tornati ad essere attivi, attirando su di sé l'immediata attenzione da parte della community videoludica.

Alla pubblicazione di alcuni cinguettii, ha fatto seguito il diffondersi di una notevole mole di rumor e indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i piani di Crytek per un eventuale ritorno della celebre IP. Alle plurime ipotesi, se ne aggiunge ora una ulteriore, segnalato dal noto insider videoludico attivo su Twitter come Nibel. Quest'ultimo rilancia infatti un dato che sarebbe emerso da un'analisi di metadata del sito web dedicato al progetto, ovvero il prossimo annuncio di Crysis Remastered.



Il gioco sarebbe destinato ad approdare, secondo quanto riportato, su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Non è la prima volta che emerge l'eventualità di una versione rimasterizzata del gioco, ma le più recenti voci di corridoio puntavano su di una Crysis Remastered per PS5, Xbox Series X e PC. Il progetto, se quanto riportato fosse confermato, sarebbe invece destinato alle piattaforme di attuale generazione.



Come di consueto, vi ricordiamo che stiamo parlando di indiscrezioni non confermate: ad ora, l'unico dato certo è che Crytek sta assumengo per un gioco AAA, la cui natura è tuttavia ancora ignota.