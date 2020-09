Crysis Remastered porta il Ray-Tracing per la prima volta su PS4 Pro e Xbox One X

I ragazzi di Crytek puntano da sempre a settare nuovi standard, e a quanto pare non vogliono smentirsi neppure con Crysis Remastered. Lo studio di sviluppo tedesco è infatti riuscito, per la prima volta in assoluto, ad implementare la tecnologia Ray-Tracing (via software) sulle console premium dell'attuale generazione, PS4 Pro e Xbox One X.

I benefici del Ray-Tracing in Crysis Remastered sono già stati analizzati dalla redazione di Digital Foundry qualche giorno fa, mentre oggi è stato pubblicato un nuovo trailer ufficiale interamente dedicato a questa tecnologia su console, dove gira in tempo reale. Il filmato ci mostra degli esempi della sua implementazione in diverse aree di gioco renderizzate sia su PlayStation 4 Pro, sia su Xbox One X.

In un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Crytek ha inoltre specificato che la versione PC di Crysis Remastered supporterà sia il Ray-Tracing hardware che software, assieme ad una variante via software pensata in maniera specifica per le le GPU di AMD. La tecnologia sarà inoltre presente in tutte le future iterazioni del CryEngine. Il Ray-Tracing via software messo a punto da Crytek, come il nome lascia chiaramente intendere, è reso possibile dal motore grafico, e non dipende in alcun modo dall'hardware, dalle API oppure dai core RTX delle schede NVIDIA. Per questo motivo sarà in grado di girare anche su schede video meno performanti, oltre che sulle console premium dell'attuale generazione.

Il Ray-Tracing è una tecnica avanzata di rendering che permette di simulare in maniera realistica la propagazione dei raggi di luce, i riflessi e le ombre. In Crysis Remastered per PS4 Pro e Xbox One X i benefici si vedranno soprattutto nei riflessi sul mare, sui vetri, sul metallo e sulle armi. La versione PC, dal canto suo, beneficerà di una risoluzione maggiore dei riflessi, oltre che del Ray-Tracing sui personaggi e sulla loro pelle.

Prima di salutarvi e lasciarvi guardare il video, ricordiamo che Crysis Remastered verrà pubblicato PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 18 settembre. Nel frattempo potete leggere la recensione di Crysis Remastered per Nintendo Switch, piattaforma sulla quale è già stato pubblicato.