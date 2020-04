Crysis Remastered si presenta al mondo in un video leak

AllGamesDelta ha condiviso sui suoi profili social quello che sembra essere il teaser di presentazione di Crysis Remastered, progetto leakato questa mattina ma non ancora annunciato ufficialmente da Crytek.

Il video non mostra molti dettagli se non una brevissima sequenza in CGI che illustra il protagonista di spalle, alla fine vediamo il logo del gioco con il titolo ufficiale (Crysis Remastered) e le piattaforme di destinazione, ovvero PS4, PC Windows, Xbox One e Nintendo Switch.

Sembrano quindi smentite le voci che volevano in arrivo un remake destinato a PS5/Xbox Series X con supporto per il Ray Tracing, altre speculazioni invece puntavano su Crysis 4, tuttavia queste due ipotesi non si concretizzeranno, almeno nell'immediato.

Al momento come detto Crytek non ha confermato o annunciato nulla, a inizio settimana la compagnia tedesca ha riattivato i canali social del gioco dopo quattro anni di silenzio, l'annuncio di Crysis Remastered potrebbe essere imminente, probabilmente previsto già per la giornata di oggi al più tardi entro la fine della settimana.

Cosa ne pensate della remastered del primo Crysis? Siete interessati al progetto o avreste preferito un remake o un gioco del tutto nuovo?