Crysis Remastered: il ray tracing via software si mostra su Xbox One X e PS4 Pro

Dopo aver stupito tutti con la versione per Nintendo Switch di Crysis Remastered, Crytek e Saber Interactive hanno implementato il supporto al Ray Tracing via software per le versioni Xbox One X e PlayStation 4 Pro del titolo. I tecnici di Digital Foundry hanno analizzato la resa grafica della versione per Xbox One X.

Nella versione per Nintendo Switch di Crysis Remastered gli sviluppatori sono riusciti a dare vita al mondo di gioco grazie al sapiente utilizzo dell'illuminazione globale in tempo reale tramite l'utilizzo della tecnologia SVOGI, simulando in questo modo i riflessi della luce. La diretta evoluzione di questa tecnica ha permesso a Crytek e Sabre Interactive di implementare il ray tracing via software nelle versioni destinate alle console più potenti.

Essendo molto costoso in termini di risorse, il ray tracing è infatti limitato alle versioni per Xbox One X e PlayStation 4 Pro, dove fornisce un impatto visivo degno di nota seppure in maniera limitata. In particolare la versione per Xbox One X, analizzata da Digital Foundry, riesce a riprodurre in maniera accurata i riflessi sulle superfici metalliche e sul vetro, anche relativamente agli oggetti non presenti sullo schermo. Impressionante poi l'effetto fornito dal ray tracing sulla nanotuta dei super soldati. Ovviamente un tale sforzo della GPU, incaricata di eseguire tutti i calcoli, viene pagato con un abbassamento generale della risoluzione: attivando il ray tracing Xbox One X e PlayStation 4 Pro passano automaticamente a 1080p dinamici.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Crysis Remastered uscirà il 18 settembre su PC, Xbox One, PS4 mentre è già disponibile su Nintendo Switch. Potete trovare la recensione di Crysis Remastered per Switch sulle pagine di Everyeye.