Crysis Remastered: ecco quali saranno i Requisiti di sistema Minimi e Raccomandati

Il capitolo originario di Crysis ha rappresentato per diversi anni lo standard di riferimento per quanto concerne la grafica su PC, diventando anche per questo un vero e proprio incubo per chi desiderava giocarlo al livello di dettaglio più elevato. Accadrà lo stesso anche con Crysis Remastered?

Con l'annuncio del rifacimento current-gen dello sparatutto sci-fi di Crytek, la software house tedesca non ha mostrato delle scene di gioco propriamente dette. Eppure, su diversi portali sta cominciando ad apparire la doppia scheda che riassume i requisiti di sistema Minimi e Raccomandati per fruire il titolo su PC.

Non essendoci alcuna discrepanza tra le schede che riassumono le specifiche minime e consigliate di Crysis Remastered, ve le riportiamo per intero nell'attesa che Crytek le confermi ufficialmente:

Crysis Remastered: Requisiti di sistema Minimi

Sistema Operativo: Windows 7 64bit

Processore: Intel Core i5-4590 3.3GHz / AMD Ryzen R3 1200

Memoria RAM: 8 GB

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 660 Ti / AMD Radeon R9 370

Hard Disk: 20 GB di spazio su disco

Requisiti di sistema Raccomandati

Sistema Operativo: Windows 10 64bit

Processore: Intel Core i5-6500 3.2GHz / AMD Ryzen R5 1400

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB

Memoria RAM: 12 GB

Hard Disk: 20 GB di spazio su disco

Cosa ne pensate di questi requisiti? Prima di lasciarvi alla lavagna dei commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it abbiamo realizzato uno speciale per chi desidera riscoprire lo sparatutto Crytek in attesa di Crysis Remastered. L'uscita della versione current-gen di Crysis è prevista per questa estate su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.