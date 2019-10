Crysis Remastered in sviluppo negli studi di Electronic Arts?

Durante l'ultima conferenza con gli analisti per illustrare i risultati finanziari dell'ultimo trimestre, Electronic Arts non ha nascosto la volontà di puntare sui remaster in futuro, facendo capire che una serie molto amata potrebbe tornare nel prossimo futuro. Ma di quale franchise potrebbe trattarsi?

La community spera nelle possibili remaster di giochi come Dead Space, Skate e Mass Effect/Mass Effect 2, tuttavia sembra che uno dei prossimi probabili candidati destinati a subire un trattamento estetico sia Crysis, come emerge da alcune speculazioni lanciate sul forum di ResetERA.

La scorsa estate Crytek ha pubblicato il trailer del CryEngine 5.6, il quale conteneva varie sequenze tratte proprio da Crysis, che hanno subito fatto pensare allo sviluppo di Crysis 4 o magari di un remake/remaster del primo capitolo. Niente di ufficiale è stato annunciato ma è probabile che il materiale video in questione sia stato tratto da una build preliminare di Crysis Remaster, almeno secondo quanto riportato da alcuni insider apparentemente vicini al publisher.

Crysis Remaster potrebbe vedere la luce nel 2020 e magari uscire anche su PlayStation 5 e Xbox Scarlett, non è sicuro che il remaster riguardi il primo episodio (uscito nel 2007) ma potrebbe essere legato magari a riedizioni di Crysis 2 e Crysis 3, certamente più recenti dal punto di vista tecnico.