Crysis Remastered su Switch: la potenza della console Nintendo in un video gameplay

Gli sviluppatori di Crytek confezionano un video gameplay di Crysis Remastered su Switch per mostrare la potenza della console Nintendo e la bontà grafica del loro sparatutto che, nella sua versione originaria, ha rappresentato per anni una vera e propria sfida per molti appassionati di PC gaming.

Il filmato in questione, realizzato a 720p e 30fps partendo dalla versione docked di Crysis Remastered su Switch, si sofferma sugli elementi di natura squisitamente tecnologica che andranno a caratterizzare l'opera sulla console ibrida della casa di Kyoto.

Tra gli aspetti sottolineati da Crytek, citiamo la presenza di "texture ad alta qualità", di un sistema di illuminazione globale gestito tramite la tecnologia SVOGI, la risoluzione dinamica, il sistema di mira gestibile tramite i giroscopi dei controller Joy-Con, il motion blur, il bloom, i God Rays del Sole (come pure delle fonti luce artificiale che attraversano le finestre delle ambientazioni al chiuso) e tanto altro. Date un'occhiata al trailer e diteci che cosa ne pensate di questo porting.

Nonostante il rinvio a data da destinarsi delle edizioni PC, PS4 e Xbox One dell'FPS, nei giorni scorsi Crytek ha confermato l'uscita di Crysis Remastered su Switch per il 23 luglio. In attesa dell'arrivo di questo sparatutto su PC e console, consigliamo a chi ci segue di riscoprire Crysis con questo interessante approfondimento firmato da Giuseppe Carrabba.