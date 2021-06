Crysis Remastered Trilogy avrà l'update nextgen: Crysis 2 e 3 acquistabili separatamente

Dopo aver svelato Crysis Remastered Trilogy, i rappresentanti di Crytek forniscono un aggiornamento sulla finestra di lancio della collezione, come pure sulle ottimizzazioni previste per l'utenza PS5 e Xbox Series X/S e sulle opzioni di acquisto separato per le riedizioni dei tre capitoli della serie.

Secondo quanto riferito dalla redazione di GameReactor, il bundle che comprenderà le campagne principali della trilogia dell'iconica serie FPS sarà disponibile nel quarto trimestre del 2021, ovvero nella finestra temporale che copre i mesi di ottobre, novembre e dicembre di quest'anno.

Con un messaggio condiviso sulle pagine del blog ufficiale di Crytek, la software house tedesca spiega inoltre che le versioni rimasterizzate di Crysis 2 e Crysis 3 potranno essere acquistate separatamente. Ma non è tutto.

Sia dalle colonne di GameReactor che nel post di Crytek, viene specificato che la Remastered Trilogy di Crysis sarà disponibile anche su Nintendo Switch e che i possessori di una console nextgen potranno accedere a un update che ottimizzerà il titolo per "renderlo più fluido che mai" e integrare delle migliorie specifiche.

Nell'attesa di ricevere ulteriori informazioni sulle riedizioni di Crysis 2 e Crysis 3, vi rimandiamo alla nostra recensione di Crysis Remastered e alle considerazioni di Alessandro Bruni sull'esperienza ludica e sui contenuti dell'FPS nella versione PlayStation 4.