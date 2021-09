Crysis Remastered Trilogy: la collezione degli FPS di Crytek ha una data d'uscita

Dopo aver mostrato l'evoluzione grafica di Crysis da PS3 a PS5 nel video raffronto tra la serie originale e le riedizioni attualizzate, Crytek annuncia la data d'uscita ufficiale di Crysis Remastered Trilogy, la collezione che comprende le rimasterizzazioni delle campagne singleplayer di Crysis, Crysis 2 e Crysis 3.

Gli appassionati del franchise sparatutto della software house tedesca potranno acquistare Crysis Remastered Trilogy dal 15 ottobre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sempre per il 15 ottobre è prevista la commercializzazione individuale di Crysis 2 Remastered e Crysis 3 Remastered.

In maniera del tutto analoga a quanto sperimentato dagli acquirenti del già disponibile Crysis Remastered, gli altri due capitoli attualizzati del kolossal FPS di Crytek vanteranno delle migliorie prestazionali che coinvolgeranno l'illuminazione, i dettagli dei personaggi, le texture delle armi, la vegetazione e tutti gli altri elementi dello scenario, oltre all'aumento di risoluzione e framerate tra 1080p e 4K a 60fps.

Per un ulteriore approfondimento, qui trovate il video confronto di Crysis tra Xbox One e Series X/S realizzato dagli stessi sviluppatori teutonici per testimoniare le ottimizzazioni e le aggiunte grafiche da sperimentare nei tre capitoli rimasterizzati della serie sparatutto.