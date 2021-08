Crysis Remastered Trilogy: l'evoluzione grafica da Xbox 360 a Series X nel video confronto

Gli sviluppatori di Crytek tornano a parlare di Crysis Remastered Trilogy e lo fanno pubblicando un'interessante video comparativa sulle migliorie grafiche apportate alla serie sparatutto con il doppio balzo generazionale da Xbox 360 a Xbox Series X.

Il trailer confezionato dalla software house tedesca ripercorre idealmente la storia dell'epopea sci-fi di Crysis per darci modo di scoprire le migliorie e ottimizzazioni grafiche delle versioni nextgen delle rimasterizzazioni.

Partendo dal lavoro svolto sul primo capitolo (qui trovate la nostra recensione di Crysis Remastered), Crytek e Saber Interactive promettono di aumentare la definizione delle texture e la qualità degli effetti di illuminazione, particellari e volumetrici, con un intervento ulteriore che interesserà il gameplay, l'interfaccia e l'aggiunta delle funzionalità più avanzate dell'ultima edizione del motore grafico CryEngine.

Date un'occhiata al nuovo video raffronto tra le versioni Xbox 360 e Series X della trilogia e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che il lancio di Crysis Remastered Trilogy è previsto in autunno su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Le Remastered di Crysis 2 e 3 saranno acquistabili separatamente su tutte le piattaforme.