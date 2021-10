Crysis Remastered Trilogy su PC: le nuove versioni a confronto con le originali

Crysis Remastered Trilogy sarà disponibile dal 15 ottobre 2021, consentendo ai fan di rivivere tutta la serie Crytek uscita a cavallo tra il 2007 e il 2013. Dopo aver visto i requisiti PC di Crysis 2 Remastered, gli sviluppatori diffondono un video comparativo tra le originali versioni PC e le Remastered della trilogia.

Il filmato ci permette di vedere tutte le migliore grafiche apportate dalle nuove versioni sviluppate da Crytek GmbH in collaborazione con Saber Interactive, che offrono paesaggi ed ambienti interni molto più ricchi di dettagli, con un netto miglioramento anche per quanto riguarda la resa degli effetti speciali. Se Crysis Remastered è già ben noto essendo uscito nel corso del 2020 (potete a tal proposito leggere la nostra recensione di Crysis Remastered per PS4), dal confronto emerge come anche le riedizioni del secondo e terzo capitolo sono state realizzate con attenzione, presentando tutte le migliorie tecniche già viste nel primo episodio.

In aggiunta, Digital Foundry ha svolto un enorme confronto tra tutte le versioni console per PlayStation e Xbox del secondo gioco, tirando in ballo anche le originali edizioni per PS3 e Xbox 360 viste all'epoca. E il verdetto è più che positivo: la testata considera infatti "eccellente" il lavoro svolto su Crysis 2 Remastered, considerandolo inoltre un "enorme miglioramento" rispetto a quanto svolto con la riedizione del capostipite. Pronti ad indossare di nuovo la nanotuta?