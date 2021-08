Crysis Remastered Trilogy: al via i preordini su Amazon

Crysis Remastered Trilogy è la rimasterizzazione dei tre capitoli della famosa serie sparatutto di Crytek che include le tre diverse campagne in singolo giocatore. La data di uscita della raccolta non è ancora stata annunciata, Amazon però ha già aperto i preordini.

La collezione è preordinabile in versione fisica a 49,99 euro per Playstation 4 (funzionante anche su Playstation 5), Xbox One e Series X, come sempre è valida la promozione del prezzo minimo garantito che ci permette di risparmiare qualora il prezzo del gioco dovesse scendere dalla data del nostro ordine a quella di spedizione.

All'interno della confezione è presente anche una carta bonus, di seguito i link per preordinare Crysis Remastered Trilogy su Amazon:

Abbiamo dato uno sguardo alle migliorie grafiche della rimasterizzazione del secondo capitolo di Crysis, ve ne abbiamo parlato in questo articolo, evidenziando come come i programmatori del CryEngine abbiamo avuto modo di recepire le richieste dalla community per risolvere la maggior parte dei problemi di ottimizzazione avvenuti al lancio di Crysis Remastered.

Se siete possessori di PlayStation 4 o PlayStation 5, vi ricordiamo che su Amazon molti titoli della collana PlayStation Hits sono acquistabili proprio in questo momento a soli 9,99 euro, ve li abbiamo elencati in questo articolo, un'occasione imperdibile per recuperare i capolavori che hanno reso celebre la console della scorsa generazione di Sony.