Crysis Remastered Trilogy: da PS3 a PS5, l'evoluzione della grafica nel video di Crytek

Dopo l'interessante video di Crysis Remastered Trilogy da Xbox 360 a Series X, Crytek guarda in direzione delle console PlayStation per mostrare con un'analoga comparativa le migliorie grafiche apportate ai tre capitoli dell'epopea sparatutto nel doppio balzo generazionale da PS3 a PS5.

L'ultimo trailer confezionato dalla casa di sviluppo tedesca ci permette di apprezzare il lavoro svolto sia da Crytek che da Saber Interactive per modernizzare il comparto grafico della trilogia di Crysis sfruttando le funzionalità più avanzate dell'ultima edizione del CryEngine.

All'immancabile aumento della risoluzione e del framerate, le versioni rimasterizzate per PlayStation 5 di Crysis, Crysis 2 e Crysis 3 aggiungono anche degli effetti di illuminazione, particellari e volumetrici sensibilmente più avanzati, contestualmente al miglioramento delle texture e ad una pletora di ottimizzazioni per le meccaniche di gameplay e l'interfaccia.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che Crysis Remastered Trilogy è atteso in uscita per questo autunno su PS4 e PlayStation 5, come pure su PC, Xbox One, Nintendo Switch e Xbox Series X/S, con la possibilità di acquistare separatamente i singoli videogiochi presenti nella collezione.