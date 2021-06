Crysis Remastered Trilogy è realtà: Crytek svela in video la collezione degli FPS sci-fi

Dopo i numerosi leak e messaggi criptici su Crysis 2 Remastered, i vertici di Crytek confermano i rumor degli ultimi mesi annunciando ufficialmente Crysis Remastered Trilogy, la riedizione per sistemi current-gen della celebre serie sparatutto.

Sviluppata in collaborazione con Saber Interactive, la trilogia rimasterizzata di Crysis comprenderà l'esperienza completa delle rispettive campagne singleplayer e una pletora di migliorie e ottimizzazioni grafiche.

Gli interventi compiuti dal team Saber interessanno sia la definizione delle texture che la qualità degli effetti di illuminazione, particellari e volumetrici, con aggiunte ulteriori che attraverseranno l'intera esperienza di gioco sulla scorta delle innovazioni apportate dall'ultima versione del motore grafico CryEngine.

Oltre al già disponibile Crysis Remastered, la collezione comprenderà quindi le riedizioni attualizzate delle campagne a giocatore singolo di Crysis 2 e Crysis 3 che, lo ricordiamo, sono ambientate in una versione futuristica di una New York devastata dalla guerra combattuta dagli umani contro la specie aliena che fa da sfondo all'avventura del primo capitolo.

Il lancio di Crysis Remastered Trilogy è previsto per questo autunno su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, oltreché su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in versione retrocompatibile.