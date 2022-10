Crysis Remastered Trilogy sbarca su Steam: rivelati data e sconti vantaggiosi

A un anno dall'uscita di Crysis Remastered Trilogy, la serie firmata Crytek si prepara a sbarcare anche su Steam. A confermarlo sono gli stessi autori, rivelando anche interessanti sconti per tutti coloro che acquisteranno la raccolta sulla piattaforma digitale di Valve.

Anzitutto, Crysis Remastered Trilogy arriverà su Steam il 17 novembre 2022, offrendo le versioni rimasterizzate di tutti e tre gli episodi della serie fin qui pubblicati. Il prezzo fissato per la collezione è di 49,99 euro, tuttavia per i primi sette giorni di disponibilità nello store sarà possibile acquistarla a 29,99 euro, dunque con il 40% di sconto rispetto al regolare prezzo di listino. E non è finita: sempre per i primi sette giorni, chi già possiede Crysis Remastered potrà comprare l'intero pacchetto tramite uno sconto del 55%.

Si tratta quindi di un'ottima occasione per riscoprire il franchise di Crytek iniziato su PC nel lontano 2007 e proseguito negli anni successivi con Crysis 2 e Crysis 3. La nostra recensione di Crysis Remastered Trilogy vi illustra tutte le caratteristiche delle nuove versioni realizzate da Saber Interactive, senza dimenticare che Crysis 4 è ufficialmente in sviluppo, sebbene ancora lontano dalla pubblicazione.

Se state aspettando il quarto capitolo, rigiocare la trilogia su Steam potrebbe dunque essere un buon modo per ingannare l'attesa.