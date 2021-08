Crysis Remastered Trilogy: un primo sguardo al 'nuovo' Crysis 2 su PS5 nel video di DF

Recatisi a Francoforte per discutere dell'evoluzione del CryEngine, il team di Digital Foundry ha mostrato in video le prime scene di gameplay tratte dalla versione PS5 di Crysis 2, il kolossal FPS di Crytek che arriverà entro fine anno come parte della già annunciata Crysis Remastered Trilogy per PC e console.

Il nuovo video approfondimento curato dall'ormai celebre collettivo di "giornalisti tecnoludici" si focalizza sugli interventi compiuti da Crytek per potenziare il proprio motore grafico multipiattaforma. Stando a quanto riferito dai rappresentanti della software house tedesca, la Remastered Trilogy ha dato modo ai programmatori del CryEngine di recepire tutte le richieste pervenute dalla community, risolvendo così molti dei problemi di ottimizzazione verificatisi al lancio di Crysis Remastered.

Nel testimoniare gli sforzi profusi dai progettisti del motore grafico di Crytek, il team di DF mostra così le prime scene ingame della versione PS5 del "nuovo" Crysis 2 e le migliorie apportate alla definizione delle texture, alla stabilità del framerate e alla qualità grafica tra effetti di illuminazione, volumetrici e particellari.

Chi ci segue, saprà inoltre che il trailer in questione giunge a nemmeno ventiquattr'ore di distanza dal precedente video comparativo sulla trilogia di Crysis da Xbox 360 a Xbox Series X. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che la Crysis Remastered Trilogy uscirà su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X/S in autunno, sia in bundle che tramite l'acquisto separato delle Remastered di Crysis 2 e 3.