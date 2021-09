Crysis Remastered Trilogy, nuovo video: come gira su Nintendo Switch?

Attraverso il trailer di lancio di Crysis Remastered Trilogy per Switch, i ragazzi di Crytek soddisfano la curiosità di chi, dall'annuncio della collezione, si è chiesto come gira la serie sparatutto sulla console ibrida di Nintendo.

Il video confezionato dalla software house tedesca segue l'approfondimento di Crysis Remastered Trilogy su Switch nei test di Digital Foundry, con il collettivo di "analisti tecnoludici" che si è detto entusiasta delle performance di porting come quello di Crysis 2.

L'impegno profuso da Crytek per attualizzare e trasporre su Switch il secondo e terzo capitolo della propria epopea sparatutto sci-fi venata di elementi open world si concretizza in un'esperienza quantomai fluida, con un framerate che rimane ancorato sui 30fps a prescindere dalla complessità delle scene da renderizzare a schermo.

Anche sul fronte della grafica, la console ibrida della casa di Kyoto riesce a restituire delle scene sempre ricche di dettagli senza scendere a eccessivi compromessi per quanto concerne aspetti come l'illuminazione, i particellari, gli effetti voluemtrici o di post-processing e la complessità dei modelli poligonali.

Per averne la conferma definitiva, non ci resta che attendere l'uscita della collezione con le rimasterizzazioni delle campagne principali della serie di Crysis, prevista per il 15 ottobre su Nintendo Switch, come pure su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sempre per tale data è attesa anche la commercializzazione in forma individuale di Crysis 2 Remastered e Crysis 3 Remastered su tutte le piattaforme.