Crysis Remastered ufficiale: un teaser ne annuncia l'arrivo su PC, PS4, Xbox One e Switch

Confermando l'ondata di leak delle ultime ore, Crysis Remastered è stato ufficialmente annunciato da Crytek con un breve teaser, contenente le prime informazioni sulle piattaforme di riferimento.

Sebbene non vi sia alcuna immagine della nuova veste grafica dello sparatutto in prima persona, il filmato ci informa che il gioco è in dirittura d'arrivo su PlayStation 4, Xbox One, PC e per la prima volta nella storia della serie su una console Nintendo, ovvero Switch. Non ci sono purtroppo degli indizi sul periodo d'uscita ma non è da escludere che, vista la mancanza di informazioni sulle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X, il suo arrivo sia previsto entro il prossimo autunno.

Non è da escludere che questa riedizione del gioco non sia altro che un tentativo da parte di Crytek di valutare l'interesse da parte dei videogiocatori nei confronti della serie che ha messo in crisi anche i possessori dei PC con le schede grafiche più performanti. Nel caso in cui le vendite dovessero andare bene, quindi, potremmo assistere all'arrivo di un nuovo capitolo sulle console di prossima generazione.

Prima di lasciarvi al teaser d'annuncio, che mostra tutte le richieste da parte dei fan desiderosi di vedere il ritorno del primo capitolo della serie, vi ricordiamo che un recente annuncio di lavoro potrebbe aver svelato che Crytek è già al lavoro sul prossimo Crysis.