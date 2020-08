Crysis Remastered: l'uscita su PS4 sembra essere dietro l'angolo

Inizialmente previste per lo scorso 23 luglio, le versioni PlayStation 4, Xbox One e PC di Crysis Remastered hanno subito un rinvio a causa della pessima accoglienza riservata dai giocatori al primo trailer. L'unica edizione ad essere giunta per tempo sugli scaffali è stata quella per Nintendo Switch.

Per fortuna sembra che l'attesa aggiuntiva stia per terminare, quantomeno quella dei giocatori PlayStation 4. Nonostante Crytek non abbia ancora rilasciato un comunicato, nel suo ultimo video la redazione del canale YouTube PlayStation Access ha fissato l'uscita di Crysis Remastered su PS4 per questo venerdì, 21 agosto. Non si tratta di una vera e propria comunicazione ufficiale, ma poco ci manca.

Che il lancio fosse imminente era già stato ipotizzato pochi giorni fa, quando i trofei di Crysis Remastered hanno fatto la loro apparizione su aggregatori come PSN Prophiles. A giudicare dalla lista consultabile, ad attendere i cacciatori di trofei ce ne saranno 27 di bronzo, 10 d'argento, 3 d'oro e 1 di platino.

Dopo aver potuto saggiare Crysis per Nintendo Switch, c'è molta curiosità nei confronti dell'edizione per PlayStation 4 di un titolo che, all'epoca della sua uscita, ha settato nuovi standard grafici che hanno perdurato per molti anni. Per fortuna, l'attesa sembra essere quasi terminata.