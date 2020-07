Crysis Remastered: un video spiega dove bisogna migliorare la grafica

I recenti fatti legati a Crysis Remastered hanno un che di surreale. Lo scorso primo luglio era attesa la pubblicazione del primo gameplay trailer e l'annuncio della data d'uscita del gioco su PC, PlayStation 4, Xbox One e PC.

La sorpresa, tuttavia, è stata rovinata, poiché il trailer di Crysis Remastered è stato trafugato e ha cominciato a circolare anzitempo, svelando la data di lancio e mostrando il gioco al mondo. E qui viene il bello: le immagini sono state accolte con enorme disappunto dai videogiocatori, che hanno criticato aspramente il comparto tecnico della rimasterizzazione, per certi versi anche peggiore di quello sfoggiato dall'originale nel 2007, che all'epoca settò nuovi standard che resistettero per molti anni a seguire.

L'insurrezione sui social ha spinto Crytek a prendere atto del cattivo stato del gioco e optare per il rinvio di Crysis Remastered, in modo da impiegare il tempo aggiuntivo per rifinire il prodotto. Ma, esattamente, cos'è che non va nel comparto tecnico? Lo ha provato a illustrare il canale YouTube PC Gaming Videos con una video comparativa con l'originale, che potete guardare anche voi in cima a questa notizia. La Remastered include indubbiamente qualche miglioria grafica, come illuminazione e riflessi potenziati, ma in alcuni punti risulta peggiore: le nanosuit hanno minori dettagli e texture meno definite, mancano gli effetti della foschia generata dalla neve, alcune scene sono meno dettagliate nel loro complesso, l'animazione della spalla dei personaggi presenta un vistoso bug e il modello di uno degli alieni di grossa taglia manca di alcuni dettagli importanti.

Insomma, qualche miglioria c'è, ma ci sono anche molti difetti che non ci aspetteremmo da una rimasterizzazione realizzata a tredici anni di distanza dall'originale. Crytek riuscirà a risolvere tutto sfruttando il tempo aggiuntivo?