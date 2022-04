Crystal Dynamics accoglie Jeff Ross, il Game Director di Days Gone

Smaltita (si spera) la delusione per l'abbandono dell'IP di Days Gone, Jeff Ross si lascia definitivamente alle spalle l'esperienza presso Sony Bend e annuncia il suo ingresso in Crystal Dynamics.

Nell'abbracciare questa sua nuova esperienza professionale, il Game Director di Days Gone si affaccia sui social per riferire che, d'ora in avanti, ricoprirà il ruolo di Design Director in uno dei team interni della software house californiana che, in questi anni, ha dato forma alla trilogia reboot di Tomb Raider per poi dedicarsi meno fortunato progetto a sviluppo continuo di Marvel's Avengers.

Il nuovo direttore del design di Crystal Dynamics, ovviamente, al momento preferisce mantenere il più stretto riserbo sul videogioco di cui si occuperà d'ora in avanti e nel post che certifica il suo ingresso nell'azienda di Redwood City si limita a riprendere l'elenco delle tante posizioni lavorative ancora disponibili.

Curiosamente, l'annuncio dell'approdo di Jeff Ross in Crystal Dynamics arriva a poche ore di distanza dalla conferma dello sviluppo del nuovo Tomb Raider su Unreal Engine 5, una coincidenza che suggerisce l'impegno del game director di Days Gone sul progetto del prossimo capitolo della saga action adventure di Tomb Raider. E questo, per tacere delle ipotesi della community sul coinvolgimento dello stesso Ross nello sviluppo di Perfect Dark dopo i contrasti con The Initiative.