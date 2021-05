Crystal Dynamics si allarga: il team di Tomb Raider annuncia un nuovo studio

La famiglia di Crystal Dynamics si amplia. Su Twitter la casa californiana ha rivelato l'apertura di un nuovo studio interno, Crystal Southwest, che avrà sede ad Austin in Texas. E per celebrare il grande evento il team annuncia di essere alla ricerca di nuovo personale per iniziare al meglio la nuova esperienza.

Dal tweet emergono altri dettagli interessanti: viene confermato che Crystal Southwest avrà un ruolo centrale nello sviluppo di tutti i futuri e attuali giochi della compagnia, e che alla guida del team texano ci sarà Dallas Dickinson, veterano dell'industria con oltre 20 anni di esperienza nello sviluppo di giochi Tripla A. Al momento nel nuovo studio sono già a lavoro diversi dipendenti di lunga data di Crystal Dynamics, in attesa di accogliere le nuove leve tra artisti, manager e designer nel prossimo futuro.

Crystal Dynamics è nota principalmente per aver preso le redini della storica serie di Tomb Raider a partire da Tomb Raider Legend nel 2006, oltre ad aver dato i natali a brand molto amati in passato come Legacy of Kain e Gex. Sussidiaria di Square-Enix dal 2009, negli ultimi anni oltre a portare avanti le avventure di Lara Croft hanno posto la loro firma anche sul recente Marvel's Avengers. Rumors degli ultimi mesi indicano che Crystal Dynamics sta assumendo personale per un nuovo gioco AAA, al momento ancora avvolto nel mistero. Lecito a questo punto immaginare che anche Crystal Southwest avrà un ruolo nello sviluppo di questa nuova opera, in attesa che venga ufficialmente rivelata al mondo. Nel frattempo potete rileggere la nostra recensione di Marvel's Avengers per avere una panoramica sulla loro ultima produzione.