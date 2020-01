Crystal Dynamics si aspettava le critiche ricevute per Marvel's Avengers

Intervistato nel nuovo numero di PlayStation Official Magazine, Shaun Escayg di Crystal Dynamics ha rivelato che il team di sviluppo aveva messo in conto di ricevere critiche per Marvel's Avengers, inevitabile data la caratura della licenza e dei personaggi coinvolti.

Shaun Escayg si sta occupando della sceneggiatura del gioco dei Vendicatori e in questi mesi il suo lavoro è stato sottoposto a critiche anche piuttosto negative: "Ne eravamo consapevoli, parliamo di Marvel, una compagnia con più di 80 anni di storia alle spalle. E' successo lo stesso anche con i primi film del Marvel Cinematic Universe, stiamo affrontando la stessa situazione già vissuta dagli studios oltre dieci anni fa, quando hanno lanciato Iron Man e Hulk. Personalmente ho cercato di lavorare per migliorare gli aspetti legata alla trama e fornire ad ogni personaggio un background credibile e un motivo per combattere insieme agli altri Vendicatori."

A inizio settimana Square Enix ha rinviato Marvel's Avengers, il gioco non uscirà a maggio come inizialmente previsto ma arriverà a settembre, per dare modo al team di sviluppo di migliorare alcuni aspetti del progetto. Ad oggi il gioco dei Vendicatori resta confermato per PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, nessun accenno ad eventuali versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X.