Crystal Dynamics e Eidos commentano la separazione da Square Enix

Eidos Montreal e Crystal Dynamics hanno commentato con un comunicato congiunto l'addio a Square Enix e l'entrata in Embracer Group, holding europea che ha acquisto le due società insieme a Square Enix Montreal.

Eidos, Square Enix Montreal e Crystal Dynamics sono state acquistate per 300 milioni di dollari, insieme a franchise come Tomb Raider, Deus Ex, Thief e Legacy of Kain. Le due aziende hanno pubblicato un messaggio sui social:

"Un nuovo capitolo della nostra lunga storia inizia oggi con l'annuncio dell'ingresso nella famiglia Embracer Group. Embracer ci supporterà e aiuterà a raggiungere nuove vette mentre continuiamo ad offrirvi esperienze basate sul nostro catalogo di franchise, senza dimenticar la creazione di idee originali e nuove IP sviluppate con altri partner. Vogliamo ringraziar i nostri fan per averci accompagnato in questo cammino, il meglio deve ancora venire."

Square Enix ha venduto importanti IP occidentali, la compagnia ha comunque precisato che continuerà a investire in Occidente grazie a franchise come Life is Strange, Just Cause e Outriders, pubblicati da studi esterni tramite l'etichetta Square Enix External Studios.

Una mossa certamente inaspettata e che apre nuovi scenari, com Embracer Group che entra in possesso di serie molto popolari come Tomb Raider e di IP che necessitano di un rilancio, come Deus Ex.