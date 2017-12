Crystal Dynamics festeggia il venticinquesimo compleanno con un video

, la celebre casa che ha sviluppato l’acclamata serie, conosciuta in tutto il mondo, ha pubblicato oggi un video inedito che mette in evidenza i 25 anni di lavoro dello studio.

Questa compagnia di sviluppo ha celebrato il suo 25° anniversario in una struttura rimodellata e all’avanguardia che include uno studio completamente attrezzato per il motion capture, sei sale audio insonorizzate, una sala prove con una TV in 4K HDR, uno spazio per la cattura fotogrammetrica, un auditorium con Dolby Atmos Full 4K HDR e molto altro ancora.

Crystal Dynamics si avvale di professionisti dell’industria, molti dei quali con una carriera di più di 15 anni alle spalle in questo studio pioneristico che ha sviluppato e pubblicato più di 30 titoli premiati durante gli ultimi 25 anni. Tra le serie più celebri ricordiamo Gex, Legacy of Kain e più recentemente Tomb Raider, che ad oggi ha venduto più di 63 milioni di copie in tutto il mondo, tra cui 11 milioni di copie di Tomb Raider (2013) e oltre 7 milioni di copie di Rise of the Tomb Raider. Al momento lo studio sta lavorando con Marvel all’attesissimo progetto Avengers, annunciato quest’anno.

"Crystal occupa un posto speciale nell’industria dei videogiochi. Più di un terzo del nostro team è con noi da oltre 5 anni, e alcuni lavorano qui da oltre 20 anni, quindi siamo uno studio molto unito,” ha affermato Ron Rosenberg, Head of Studio. "Negli anni alla Crystal hanno lavorato vari luminari dell’industria che hanno contribuito alla crescita della cultura creativa che il nostro brillante team attuale incarna e continua a sviluppare. Fin dall’inizio abbiamo condiviso un obiettivo comune, ovvero quello di creare dei giochi incredibili incentrati sui personaggi e 25 anni dopo questo spirito innovativo è più vivo che mai."

Nel 2017, inoltre, Crystal Dynamics ha collaborato con organizzazioni di beneficienza e con la community di Tomb Raider in una campagna solidale per donare a fondazioni come GameChanger, Extra Life e Alzheimer Association.

"Esistiamo grazie alla generosità e all’amore che i nostri giocatori continuano a dimostrarci, ed è un vero onore fare qualcosa per i nostri fantastici fan. Seguendo il loro esempio, cerchiamo sempre dei modi significativi per donare ai più bisognosi e condividere la nostra fortuna,” ha aggiunto Scot Amos, Head of Studio di Crystal Dynamics. “Crystal cerca sempre di creare dei giochi fantastici, sia che siano all’interno della nostra serie di Tomb Raider o in futuro con il progetto Avengers; lo facciamo perché amiamo rendere felici le persone. Ed è questo che conta quando si tratta di fare del bene."