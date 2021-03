Crystal Dynamics oltre Marvel's Avengers: nuove assunzioni per un misterioso gioco AAA

Dopo aver manifestato la propria intenzione di voler supportare per anni Marvel's Avengers, i rappresentanti di Crystal Dynamics guardano al futuro e confermano di essere alla ricerca di personale per dare forma a un ambizioso progetto ad alto budget.

Nelle ultime schede che descrivono le mansioni da far svolgere ai talenti che desiderano entrare in Crystal Dynamics, la sussidiaria californiana di Square Enix specifica che i candidati dovranno partecipare a una "fase di formazione per un nuovo gioco AAA in sviluppo a Redwood City", ovvero presso la sede principale della compagnia.

Già nel settembre del 2020, d'altronde, Crystal Dynamics ampliò il proprio organico con una campagna di assunzioni volta a velocizzare lo sviluppo di un gioco AAA con elementi PvE e PvP, presumibilmente lo stesso titolo di cui si fa menzione nelle schede per le posizioni lavorative aperte di recente.

Nell'attesa di ricevere ulteriori informazioni su questo progetto, vi ricordiamo che Marvel's Avengers Futuro Imperfetto, la prossima tappa del pluriennale supporto post-lancio di Marvel's Avengers promesso da Crystal Dynamics, sarà disponibile a partire da giovedì 18 marzo insieme all'aggiornamento che ottimizzerà il gioco su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.