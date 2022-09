Crystal Dynamics possiede ora Tomb Raider e Legacy of Kain

In occasione del trentesimo anniversario, Crystal Dynamics ha cambiato logo ma questa non è l'unica novità per la compagnia, acquisita a maggio da Embracer Group, holding europea che ha acquisto anche Eidos Interactive e Square Enix Montreal dal colosso giapponese.

Con una nota pubblicata sul sito ufficiale, Crystal Dynamics sottolinea e ribadisce di essere ora in possesso dei diritti di sfruttamento di IP precedentemente in mano a Square Enix come Tomb Raider e Legacy of Kain (ma ci sarebbe anche Gex, aggiungiamo noi), ovvero franchise sviluppati negli anni proprio dal Crystal Dynamics.

Come risultato dell'acquisizione da parte di Embracer Group, si legge, "Crystal Dynamics e la sua proprietà sono ora gli unici autorizzati a sfruttare i marchi in questione ed a custodire qualsiasi aspetto legato a queste proprietà intellettuali."

Recentemente Crystal Dynamics ha assunto Jeff Ross, ex Game Director di Days Gone, Crystal Dynamics sta sviluppando un gioco AAA non ancora annunciato, non ci sono notizie sullo stato di questo progetto e non sappiamo al momento di cosa si tratti, probabilmente dovremo attendere ancora per l'annuncio ufficiale. I diritti di Marvel's Avengers apparentemente sono rimasti in mano a Square Enix e dovranno essere rinegoziati con Marvel Entertainment anche se al momento la situazione non è particolarmente chiara.